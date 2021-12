Empoli-Milan, scelto l’arbitro del match

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per le gare della 19esima giornata di Serie A. Ecco l’arbitro di Empoli-Milan…

Neanche il tempo di smaltire la delusione della sconfitta contro il Napoli, che il Milan è chiamato a tornare in campo già mercoledì. C’è il turno infrasettimanale da disputare, e la squadra di Pioli dovrà vedersela contro il sorprendente Empoli di Andreazzoli.

Le assenze continuano a snaturare il Diavolo, ma Pioli conta di recuperare quanto meno Theo Hernandez per l’ultima gara prima della sosta. Seppur sulla carta l’Empoli risulti inferiore, non si può commettere l’errore di sottovalutare la squadra toscana.

Gli azzurri hanno dimostrato di potersi scontrare con chiunque, anche le big. Sarà necessaria attenzione e magari quel pizzico di qualità che sembra essere svanito da un pò. Si spera inoltre in un arbitraggio pulito e privo di dispute. L’episodio di ieri sera contro il Napoli (gol annullato a Kessie) ha scatenato l’ira di tifosi e giocatori. Per questo si spera in una gara tranquilla e giocata soltanto sotto il punto di vista del merito.

E a proposito di arbitraggio, ecco la designazione arbitrale dell’AIA per Empoli-Milan.

Empoli-Milan, arbitra Di Bello

Sarà Marco Di Bello il fischietto di Empoli-Milan. L’arbitro della sezione di Brindisi sarà accompagnato dagli assistenti Pagliardini e Affatato, mentre al Var avremo Mazzoleni e Galetto. Quarto Uomo Marini.

Empoli-Milan (mercoledì ore 20.45):

ARBITRO: Di Bello

ASSISTENTI: Pagliardini e Affatato

IV UOMO: Marini

VAR E AVAR: Mazzoleni e Galetto