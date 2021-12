Milan-Napoli, l’altro episodio: il gol di Elmas è irregolare – FOTO

Non solo il gol di Kessie. Nel mirino finisce anche la rete di Elmas, che nasce da una rimessa laterale concessa al Napoli erroneamente

C’è ancora tanta rabbia dopo il ko contro il Napoli. Un ko arrivato per una prova non perfetta della squadra di Stefano Pioli ma anche per diversi errori arbitrali.

Sotto la lente di ingrandimento è finito soprattutto il gol annullato a Franck Kessie per una posizione di fuorigioco, che l’arbitro ha giudicato attiva, di Olivier Giroud.

Anche Stefano Pioli, al termine della partita, intervenendo in conferenza stampa, ha sottolineato la prova deludente dell’arbitro Massa, risultato, alla fine, determinante per il risultato.

Nel mirino del tecnico del Milan non è finito il gol di Kessie annullato ma soprattutto il vantaggio di Elmas: “L’arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli“.

Niente rimessa laterale

Come è possibile vedere dalle immagini, la rimessa laterale sarebbe dovuta essere del Milan e non del Napoli. L’ultimo a toccare il pallone è Lozano e non Ballo-Toure. Come è noto, da quel fallo è nato il corner, con cui gli azzurri hanno trovato il gol della vittoria