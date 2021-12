“Milan-Napoli, la mano della Camorra”: bufera sul vicesindaco, poi le scuse

Dopo il big match di San Siro ci sono stati tanti commenti, quello del politico Alessandro Albanese ha fatto discutere.

Non sono mancate le polemiche al termine di Milan-Napoli. Rossoneri molto arrabbiati per la decisione dell’arbitro Davide Massa di annullare il gol realizzato da Franck Kessie a causa di un fuorigioco di Olivier Giroud.

Stefano Pioli nel post-gara ha detto apertamente che l’attaccante francese non ha ostacolato Juan Jesus nell’azione, pertanto il suo pensiero sull’accaduto è chiaro. Il dibattito è apertissimo anche all’indomani della sfida e ci sono posizioni diverse sull’episodio.

Alessandro Albanese, tweet scandaloso dopo Milan-Napoli

Si sa che i tifosi utilizzano spesso toni accesi nel commentare le partite, soprattutto quando ci sono episodi controversi. Ciò è avvenuto anche al termine di Milan-Napoli. Qualcuno ha dato il peggio di sé e non doveva farlo, considerando anche la carica che ricopre.

Il riferimento è ad Alessandro Albanese, vicesindaco del Comune di Cerano (in provincia di Novara), che su Twitter ha scritto quanto segue: «Altro che la mano de dios questa è la mano della camorra. #MilanNapoli #Massa #schifo». Il tweet successivamente è stato cancellato, però rimane grave quanto scritto dal politico.

Albanese in seguito ha anche scritto le sue scuse per aver utilizzato la parola Camorra: «Ho sbagliato, il tweet è stato scritto a caldo da tifoso incavolato per l’accaduto. Mi sono reso conto dell’errore e di aver usato una terminologia non appropriata. Ho rimosso il post e ho chiesto scusa. Mi dispiace tanto se qualcuno ha inteso il mio messaggio in modo sgradevole e si è sentito offeso».