Sky – Gol annullato a Kessie, interviene l’AIA: la decisione su Massa!

Tramite Sky Sport, l’Associazione Italiana Arbitri è intervenuta sul fuorigioco dato ieri a Giroud che tanto sta facendo discutere

Non accennano a placarsi le polemiche dopo la rete annullata al Milan al 90′ nella sfida contro il Napoli. Quel gol sarebbe valso il pareggio, adesso invece ci troviamo a raccontare una sconfitta pesante.

Continuano le discussioni in merito al contatto tra Juan Jesus e Giroud che ha portato alla sanzione del fuorigioco del francese. L’arbitro Massa, richiamato dal VAR, ha modificato la sua decisione tra l’incredulità generale di San Siro. Luca Marelli in diretta su DAZN si è subito sorpreso della decisione presa dal direttore di gara dal momento in cui, secondo il suo punto di vista, Giroud non poteva far nulla per sparire da lì in quel momento.

Leggi anche:

Giroud-Juan Jesus: interviene anche l’AIA: ecco qual è la decisione giusta

Tramite Sky Sport, l’Associazione Italiana Arbitri ha provato a far chiarezza per spegnere le tantissime polemiche scatenate sui social al termine della partita. Dal momento in cui sono state date diverse interpretazioni all’accaduto (molti dicono che non era fuorigioco, altri pensano che Giroud fosse in posizione attiva in quel momento), il più importante organo arbitrale italiano ha spiegato con precisione cosa prevede il regolamento.

Per l’AIA la decisione di annullare il gol è corretta: a prescindere dall’intenzione o meno di entrare a far parte dell’azione, se il giocatore in questione risulta in posizione di fuorigioco ed ostacola in qualunque modo il difensore bisogna punire il tutto con una punizione per la squadra avversaria a causa della posizione irregolare dell’attaccante.

In questo modo l’AIA prova a far chiarezza, ma è evidente che questa spiegazione non convinca del tutto. Fatto sta che difficilmente le polemiche tenderanno a diminuire, almeno per i prossimi giorni.