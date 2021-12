Cagliari, 5 giocatori in vendita: c’è un’occasione per il Milan

Il Cagliari sta pensando ad un’epurazione generale molto dura. Tra i calciatori in uscita c’è un jolly che farebbe comodo a molti.

Una delle squadre di Serie A maggiormente in difficoltà in questo momento è certamente il Cagliari. Penultimo posto in classifica e problemi a non finire per i sardi.

Dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Udinese, la dirigenza del Cagliari ha parlato chiaramente. A gennaio potranno essere messi alla porta coloro che non si stanno realmente impegnando e battendo per la causa.

Secondo i vari organi di stampa, il d.s. Capozucca avrebbe già in mano la lista degli epurati. Sono finiti tra i cedibili cinque calciatori importanti e considerati titolari fino a poco tempo fa.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i giocatori sui quali il Cagliari sembra non voler più puntare sarebbero in primis Diego Godin e Martin Caceres. I due difensori d’esperienza sono già stati messi fuori rosa, non convocati per il match contro la Juventus.

Oltre a loro si parla di altri tre calciatori di buon livello. Il terzino Dalbert, in prestito dall’Inter, l’attaccante Keita Balde e soprattutto Nahitan Nandez, jolly e tuttofare del centrocampo sardo.

Il Cagliari intende cederli per fare cassa e liberare spazio in rosa per nuovi innesti più adatti. Tra loro è ovvio come il nome di Nandez diventi il più ricercato sul mercato italiano ed estero.

Il classe ’95 è già stato uomo-mercato la scorsa estate. Su Nandez si era mossa l’Inter, alla ricerca di un sostituto di Hakimi. Ma non è da escludere che i nerazzurri possano tornare a pensare all’uruguayano.

Occhio però al Milan. I rossoneri vogliono valutare le possibili occasioni nel mercato di gennaio ed un calciatore duttile come Nandez farebbe molto comodo. Rapido, combattivo ed esperto, l’ex Boca Juniors è nei radar della dirigenza milanista.

Nella formazione di Pioli Nandez potrebbe ricoprire più ruoli: dal mediano classico al terzino destro fino ad un possibile inserimento da trequartista. Il Cagliari lo valuta almeno 20 milioni di euro, ma potrebbe aprire a formule più agevoli.