Empoli-Milan, Highlights Serie A: gol e sintesi partita – Video

Empoli-Milan conclude la 19.a giornata di Serie A. Cronaca e highlights del match serale al Castellani

Tutto confermato nel Milan che si presenta al Castellani con un attacco inedito. Come anticipato alla vigilia, Pioli schiera Kessie trequartista con Saelemaekers preferito a Krunic. Messias e Giroud completano il reparto.

E’ proprio l’attaccante francese a servire a Kessie l’assist per il gol che sblocca il punteggio al 12′, scaturito da una conclusione dal limite che batte Vicario. Lo svantaggio non spegne la verve di un ottimo Empoli che gioca decisamente meglio del Milan. Il pari è immediato e arriva al 18′ con la staffilata in diagonale di Bajrami che sorprende Maignan. Non impeccabile il portiere che si rifà prontamente con un guizzo in controtempo sul tiro di Pinamonti che approfitta di un’incertezza di Tomori.

Milan poco incisivo in avanti. L’Empoli sfiora nuovamente il vantaggio con Cutrone ma il finale è favorevole ai rossoneri. Al 42′, Kessie riporta avanti i suoi con un tiro da posizione defilata che passa sotto le gambe di Vicario. L’Empoli traballa e prima Saelemaekers con un tiro da fuori poi Romagnoli vanno vicino al terzo gol, quest’ultimo con una conclusione altissimo da posizione più che favorevole.

Empoli-Milan, il secondo tempo

La ripresa inizia con un brivido per il Milan. Bajrami penetra in area e tira a botta sicura. La traversa salva Maignan e il Milan che continua a subire, pur senza altri patemi, un Empoli sempre molto propositivo. Al 63′, un errato disimpegno dell’Empoli regala una punizione al Milan per il fallo di Romagnoli su Saelemakers. Tira Florenzi, la barriera si apre e la palla entra docile in rete beffando Vicario.

Sull’1-3, il Milan acquista fiducia e al 70′ allunga ulteriormente con Theo Hernandez che non distrae sul tocco di braccio di Bandinelli (sarebbe stato un rigore sicuro per i rossoneri) e batte Vicario per la quarta volta senza esultare. Secondo gol in campionato per Theo, al rientro dopo una settimana difficile.

All’82’, il netto tocco di braccio di Bakayoko causa il rigore per l’Empoli concesso con l’ausilio dell’on field review. Pinamonti spiazza Maignan. Finale in controllo per il Milan che si impone 2-4 e mantine quattro punti di svantaggio sull’Inter vittoriosa sull’Inter. Allungo invece sull’Atalanta fermata dal Genoa e sul Napoli sorprendemente sconfitto dallo Spezia.