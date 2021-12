Milan, 5 anni fa la vittoria in Supercoppa con la Juve: l’omaggio della Serie A – FOTO

La Lega Serie A omaggia il successo del Milan in Supercoppa Italiana nel 2016 con un post su Twitter. La vittoria arrivò proprio il 23 dicembre.

Esattamente cinque anni fa, il 23 dicembre del 2016, il Milan dell’allora tecnico Vincenzo Montella trionfava a Doha (Qatar) per aver vinto la sua settima Supercoppa Italiana, battendo ai calci di rigore la Juventus di Massimiliano Allegri.

Al termine dei 120 minuti il match si era concluso sull’1-1: vantaggio dei bianconeri al 18′ con Chiellini e pareggio del Diavolo al 34′ con Bonaventura. Alla lotteria dei rigori, dopo gli errori di Lapadula per il Milan e di Mandzukic per la Juve, sbaglia anche Paulo Dybala mandando Pasalic a tirare il penalty decisivo. Il croato realizzava per il successo finale.

Leggi anche:

Con un post su Twitter la Lega Serie A ha voluto celebrare questa vittoria: “Il 23 dicembre 2016 i rossoneri alzavano al cielo la loro Supercoppa Italiana numero 7, dopo aver battuto la Juventus ai calci di rigore”.