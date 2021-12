Algeria, i convocati per la Coppa d’Africa: la decisione su Bennacer

Da pochi minuti è stata resa nota la lista dei convocati della Nazionale algerina in vista della Coppa d’Africa. Di seguito tutti i nomi…

Ormai è ufficiale. La Coppa d’Africa si farà, e diversi giocatori militanti nei campionati europei dovranno far le valigie per raggiungere i rispettivi ritiri con le proprie Nazionali. Poche ore fa sono arrivate le comunicazioni riguardanti Franck Kessie e Fodé Ballo-Tourè.

I due rossoneri prenderanno parte alla competizione, il primo con la sua Costa d’Avorio, il secondo con il suo Senegal. In Serie A, oltre a Kessie e Ballo-Tourè, tanti altri giocatori hanno ricevuto la chiamata dalla propria Nazionale, e ciò sta a significare che mancheranno al campionato italiano per un mesetto circa.

Assenze pesanti, in un momento cruciale della stagione, e che possono portare fondamentali defezioni nelle diverse rose. Sicuramente è il caso del Milan, che oltre a Kessie e Ballo, dovrà fare a meno di Ismael Bennacer. Difatti, è appena stata diffusa la lista dei convocati dell’Algeria, e Isma è presente.

Come gli altri due, l’algerino lascerà Milano negli ultimi giorni di dicembre per prendere parte al ritiro prima dell’inizio della competizione continentale. Tripla tegola per Pioli, che dovrà fare i conti soprattutto con un centrocampo numericamente limitato. Ma anche qualitativamente aggiungeremmo!

Senza Kessie e Bennacer sarà difficile mantenere alta l’asticella del reparto. C’è Tonali, certo, ma con Bakayoko non al meglio delle condizioni sarà necessario inventarsi qualcosa. Magari un intervento sul mercato..

Intanto, ecco la lista dei convocati dell’Algeria. Oltre a Bennacer, è presente Ounas del Napoli.

Portieri: M’Bolhi, Oukidja, Zeghba.

Difensori: Benlamri, Atal, Bensebaini, Mandi, Bedrane, Chetti, Tahrat, Tougai, Benayada, Halaimia.

Centrocampisti: Bennacer, Bendebka, Zerrouki, Zorgane, Belkebla, Feghouli.

Attaccanti: Mahrez, Bounedjah, Belaili, Slimani, Ounas, Benrahma, Amoura, Boulaya, Brahimi.