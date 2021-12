Quando torna in campo la Serie A: il calendario della 20^ giornata

I prossimi appuntamenti col massimo campionato italiano, che adesso vive un momento di pausa con le festività natalizie

Tra campionato e impegni con le Nazionali, la prima parte di stagione è stata davvero molto intensa e non ha permesso a nessuno nemmeno un attimo per rifiatare. Adesso è il momento giusto per ricaricare le pile.

La sosta capita nel periodo migliore al Milan, che in questo modo ha la possibilità di poter recuperare tutti quei giocatori afflitti da problemi fisici che hanno saltato diverse gare. Parliamo ad esempio di Ante Rebic, che sta lavorando a Milanello per rientrare in campo proprio ad inizio del nuovo anno. Stessa cosa per Rafael Leao, diversa ovviamente la situazione per Simon Kjaer già consapevole di aver terminato la sua stagione a causa dell’infortunio al ginocchio.

La Serie A si è presa un piccolo periodo di pausa. Il tempo necessario per ritrovare la condizione migliore per ogni squadra e cominciare così al meglio il nuovo anno. Il campionato tornerà il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, con una super giornata in programma. Tutte le gare infatti si svolgeranno quel giorno, che permetterà dunque a tutti gli appassionati di vivere una grandissima giornata di calcio.

Si partirà alle 12.30 con l’Inter impegnata sul campo del Bologna, si chiude la sera col big match tra Juventus e Napoli. Il Milan di Stefano Pioli se la vedrà sul proprio terreno di gioco di San Siro contro la Roma di Mourinho, in un match tutt’altro che semplice, alle ore 18.30. Ecco perché in questo momento è importante riuscire a recuperare quanti più giocatori possibile, in modo tale da arrivare a questa importante sfida con un’ampia scelta per il tecnico emiliano. All’andata, giocatasi a fine ottobre, terminò 2-1 per i rossoneri.

Calendario Serie A, 20^ giornata

Giovedì 6 gennaio:

Bologna-Inter (12:30)

Sampdoria-Cagliari (12:30)

Spezia-Verona (14:30)

Lazio-Empoli (14:30)

Sassuolo-Genoa (16:30)

Atalanta-Torino (16:30)

Milan-Roma (18:30)

Salernitana-Venezia (18:30)

Juve-Napoli (20:45)

Fiorentina-Udinese (20:45)