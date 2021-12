Tonali e quello strano hobby: “Ne ho fatto uno del mio cane”

Sandro Tonali è sicuramente una delle più belle sorprese di questo Milan. Ha parlato con Carlo Pellegatti del suo passatempo

Serviva un cambio di passo rispetto alla scorsa stagione e non si è fatto attendere. Sandro Tonali sembra un altro giocatore rispetto ad un anno fa, è più maturo e consapevole della propria forza.

Non era cominciata al meglio la sua avventura in rossonero, tanto da destare più di qualche sospetto tra i tifosi rossoneri. Ma adesso ha fatto ricredere tutti a suon di prestazioni positive e convincenti, dimostrando di essere all’altezza di vestire la maglia del Milan ed è diventato in poco tempo un giocatore a cui Stefano Pioli non può proprio rinunciare.

Nel corso del format esclusivo Q&A di StarCasinò Sport, Sandrino è stato intervistato dal giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti. Tanti spunti interessanti dalle sue parole. Si intende, ad esempio, quanto per lui sia stato difficile ambientarsi nell’ambiente milanista anche a causa del lockdown che ha impedito di creare rapporti con i compagni al di fuori di Milanello.

Ha parlato dei suoi idoli (Kakà, Pirlo e ovviamente Gattuso, ex proprietario della maglia numero 8 adesso sulle sue spalle) ed anche dell’emozione provata nel segnare il suo primo gol col Milan. Ma lo spunto più interessante ed inedito arriva parlando di un argomento che col calcio ha poco a che fare: “Ho una grande passione per i puzzle 3D. E’ una sorta di passatempo, ne faccio di tutti i tipi. Pensate, ne ho fatto addirittura uno raffigurante il mio cane!”.

Tonali chiude il discorso riguardante i puzzle augurandosi di realizzarne uno speciale: “A fine stagione mi piacerebbe tanto farne uno per festeggiare lo Scudetto del Milan”. Se dovesse accadere, tutti i tifosi rossoneri sarebbero contenti di aiutare Sandro a completare quello che sarebbe di certo un fantastico puzzle.