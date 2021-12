Balotelli, gol pazzesco in Turchia: come in Milan-Bologna! – VIDEO

Mario Balotelli lo ha fatto ancora, alla sua maniera. La sua rete però non è bastata per la vittoria del suo Adana Demirspor

SuperMario è ancora vivo e lo dimostra una rete spettacolare segnata nella giornata di ieri in Turchia. E’ andato a segno nel Boxing Day della Super Lig turca, ma non è stato un semplice gol.

Al minuto 16 Balotelli ha scagliato in porta un missile terra-aria da circa 25 metri. Nulla ha potuto l’estremo difensore del Goztepe, con la sfera che si è insaccata sotto l’incrocio dei pali. Un eurogol che però non ha impedito il pareggio nella ripresa ai padroni di casa, con la partita che si è chiusa sul risultato di 1-1.

Che gol di Balotelli: col Milan ne fece uno migliore

Il gol siglato ieri da Balotelli ricorda molto quello messo a segno con la maglia del Milan nel 2014. I rossoneri affrontavano il Bologna a San Siro in una gara tirata e bloccata sullo 0-0 sono a 5 minuti dalla fine. Poi il lampo di genio: Mario scaglia in porta da casa sua un siluro che si insacca alle spalle dell’incolpevole portiere rossoblu. Tifosi in delirio e vittoria del Milan.

Quel gol fu ancora più bello per la posizione più angolata da cui è partita la conclusione, ma la sostanza non cambia: Balotelli ha questi colpi e quando è in giornata fa la differenza. L’attaccante spera ancora nella convocazione di Mancini in Nazionale, ma per far sì che questo accada c’è bisogno di continuità.