Milan, il difensore dal Psg! | Di Marzio annuncia: “Contatti avviati”

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale: è la priorità per il calciomercato di gennaio, ormai alle porte. Non c’è una trattativa in corso per Sven Botman, sul quale invece è forte il Newcastle (che però è ultimo in Premier League).

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i club rossonero avrebbe iniziato i contatti con il Paris Saint–Germain per un nuovo profilo, mai citato da nessuno finora. Come sappiamo, Leonardo ha la necessità di cedere durante questo mercato di gennaio per questioni di Fair Play Finanziario: l’obiettivo del club è di racimolare almeno 100 milioni di euro per mettere a posto i conti e il bilancio, quindi c’è una lunga lista di cedibili. Fra questo c’è anche il difensore al quale il Milan si è interessato proprio in queste ore. I contatti sono iniziati.

Il difensore in questione è Diallo, classe 1996. Acquistato dal Borussia Dortmund nel 2019, era considerato uno dei migliori prospetti nel ruolo. Con il Psg ha avuto modo di giocare spesso ma non ha mantenuto le promesse. I parigini sono disposti a cederlo perché, come detto, lo ritengono un esubero, ma c’è un ostacolo: nonostante la necessità di vendere, Leonardo non ha intenzione di fare sconti e per adesso chiedono troppo.

