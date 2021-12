Roma, sgambetto al Milan: inserimento sul centrocampista

La Roma di José Mourinho sfiderà il Milan anche sul mercato. I giallorossi ci provano per il giovane centrocampista francese.

Il 6 gennaio, alla ripresa del campionato dopo la sosta natalizia, il Milan ospiterà la Roma a San Siro. Uno scontro diretto per l’alta classifica, nonostante la distanza attuale tra le due squadre.

Il duello tra i due club però non sarà soltanto sul campo nel mese di gennaio. Bensì anche sul mercato di riparazione, visto che nelle ultime ore si parla di un nuovo obiettivo in comune per il centrocampo.

Pare infatti che la squadra di José Mourinho si sia inserita nella corsa ad un mediano di prospettiva, sul quale da tempo c’è anche il Milan. Si potrebbe scatenare dunque un derby tutto italiano per accaparrarsi tale gioiello.

Duello italiano per il centrocampista: affare low-cost

La Roma, come è noto da tempo, è alla ricerca di un mediano che possa essere abile sia in fase di costruzione che in interdizione. Mourinho ha richiesto ai propri dirigenti di avere tale rinforzo già ai primi di gennaio.

L’ultima news lanciata da Il Tempo parla di un inserimento giallorosso per Boubacar Kamara. Il centrocampista francese è in scadenza con l’Olympique Marsiglia e potrebbe già lasciare la Francia nella sessione invernale.

È ugualmente noto come sulle tracce di Kamara vi sia da tempo anche il Milan. I rossoneri lo avevano cercato già la scorsa estate e potrebbero accelerare nelle prossime settimane, avendolo individuato come eventuale sostituto di Franck Kessie.

Occhio però alla concorrenza romanista. Il club capitolino ha tra l’altro ottimi rapporti col Marsiglia, viste le recenti cessioni in Francia di Pau Lopez ed Under. Per questo motivo potrebbe provare a prendere il classe ’99 con un prezzo di favore. Kamara rappresenta un affare low-cost, che fa gola anche a molti club esteri. In Premier League non mancano estimatori per il francese.

La Roma per il centrocampo cerca dunque due vecchi pallini del Milan; oltre a Kamara sul taccuino di Mourinho c’è anche Florian Grillitsch, mediano austriaco dell’Hoffenheim trattato dai rossoneri la scorsa estate.