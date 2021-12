Il Milan accelera, arriva il difensore! La formula accontenta tutti

Il Milan è pronto ad accelerare e chiudere per il difensore centrale, per sopperire così all’assenza di Simon Kjaer.

Il mercato di riparazione non è ancora ufficialmente aperto. Ma c’è chi giura che il Milan stia facendo di tutto per presentarsi ad inizio gennaio con un colpo già in canna.

Tale operazione riguarda ovviamente il nuovo difensore centrale. Un ruolo da ricoprire a tutti i costi dopo l’infortunio di Simon Kjaer ed i recenti problemi difensivi da non sottovalutare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe da tempo scelto il profilo ideale: un giovane centrale tutto fisicità e carattere, che diventerebbe un colpaccio anche in prospettiva.

Leggi anche:

Milan, tutto su Botman: accordo possibile col Lille

Non è un mistero che il preferito di Paolo Maldini per rinforzare la difesa rossonera sia l’olandese Sven Botman. Classe 2000, grinta da vendere e già un titolo nazionale conquistato con la maglia del Lille.

Un calciatore di spessore insomma, sul quale il Milan sta lavorando da tempo. Contatti avviati con gli agenti e con la società francese, visti i buonissimi rapporti tra club. Basti ricordare le operazioni Leao e Maignan, finalizzate in pochissimi giorni.

È ancora presto per dire che l’operazione Botman sia chiusa e pronta ad essere annunciata. Il Milan sta lavorando ai fianchi del Lille, mentre avrebbe già l’approvazione del difensore, pronto al grande salto dopo aver convinto tutti nella Ligue 1 francese.

Il Lille chiede 30 milioni di euro per il cartellino dell’ex Ajax. Ma i rossoneri stanno puntando su una formula di trasferimento che accontenterebbe tutti. Si va verso il prestito oneroso con diritto di riscatto; in questo caso il Milan non spenderebbe cifre folli a gennaio, ma potrebbe valutare Botman per i prossimi 6 mesi e decidere il da farsi a giugno.

Va vinta la resistenza dei francesi, che ovviamente non appaiono così entusiasti all’idea di perdere Botman a metà stagione. Ma a Lille sanno che la differenza la farà solo la volontà del calciatore stesso. E ciò gioca a favore del Milan.