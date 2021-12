Milan, non è finita: rinnovo bloccato, Maldini può riprovarci

Dall’Inghilterra rimbalza l’indiscrezione secondo cui le trattative per il rinnovo del difensore sarebbero attualmente bloccate.

Il mercato non è ancora ufficialmente iniziato ma le società cominciano a chiudere i primi colpi. L’Atalanta ha chiuso per Boga mentre la Roma sta portando dall’Arsenal il laterale Maitland Niles.

Anche il Milan è pronto a fare sul serio nella caccia al difensore centrale. A Stefano Pioli serve assolutamente un altro elemento nel reparto arretrato, per sostituire Simon Kjaer. I nomi sul taccuino di Maldini sono più di uno e in queste settimane sono stati fatti in maniera insistente. Nelle idee del dirigente rossonero il primo obiettivo sarebbe Sven Botman del Lille, anche se i francesi non vogliono privarsene subito.

Il Milan punterebbe al prestito ma non si tratta di una trattativa facile. Abbandonata la pista che porta al ritorno di Caldara, con il centrale ex Atalanta che finirà la stagione agli ordini di Zanetti. Un altro profilo che interessa il Diavolo è quello di Andreas Christensen del Chelsea. Il centrale classe ’96 è in scadenza nel giugno del 2022 e dalla prossima estate potrebbe arrivare a zero.

Chelsea, rinnovo bloccato per Christensen

Il Milan serve però già ora e si potrebbe provare a trovare un accordo con i Blues. La concorrenza è comunque tanta perché l’affare è molto invitante. Come riportano in Inghilterra, infatti, le trattative per il rinnovo fra il club londinese e il difensore danese sono in stand-by. Le ultime indiscrezioni parlano di una frenata negli ultimi giorni.

Il calciatore oggi è anche entrato in campo nel secondo tempo di Aston Villa Chelsea, subentrando a Thiago Silva. I rossoneri rimangono alla finestra e nel frattempo valutano le alternative. Sicuramente questa notizia arrivata da oltremanica è positiva può aprire concretamente alla possibilità che il centrale 25enne lascia Stamford Bridge. A quel punto il Diavolo sarebbe una delle candidate più credibili al suo acquisto.