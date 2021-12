Kjaer: “A Palermo ho detto al mio agente di voler giocare al Milan, qui il mio miglior calcio”

Simon Kjaer ha rilasciato una bella e dettagliata intervista focalizzandosi principalmente sul suo percorso in Nazionale e al Milan

Intervistato a Tv2Sport, Simon Kjaer ha parlato del suo 2021 trascorso con la maglia rossonera e con quella della nazionale danese. Dal malore di Eriksen sino ad arrivare al grave infortunio che lo terrà fuori dai giochi per circa sei mesi: Simon si è raccontato a 360 gradi presso il media danese.

Di seguito i temi affrontati e le risposte del difensore del Milan:

Sull’episodio riguardante Eriksen: “Quel momento non può essere descritto a parole. Non c’erano pensieri dietro le mie azioni. È stato istintivo. Tutta la squadra ha fatto il ​​possibile per aiutare. Un terribile, terribile momento. La cosa più importante per me ora è che il mio compagno Christian stia bene”.

Sul fatto di non essere arrivati in finale all’Europeo: “Proprio in quel momento ero sopraffatto dalla fatica, dalla stanchezza, dalle emozioni e dalla dura consapevolezza che era finita. Ancora oggi sono infastidito dal calcio di rigore in semifinale che ci ha fatto uscire dalla competizione. E sarò sempre dispiaciuto per non essere arrivato in finale. Abbiamo la migliore nazionale in questo momento, pensando a tutti gli anni in cui ci sono stato. E credo che possiamo costruire e progredire ancora”.

Sul percorso col Milan: “Il Milan è il club dove mi sono sentito più a mio agio. Il posto in cui il mio ruolo dentro e fuori dal campo mi si addice di più. Stiamo facendo bene e ricevo molta fiducia dal mister, e davvero tanto supporto dai tifosi”.

Sulla città di Milano: “Milano è una città fantastica e sin dai primi anni della mia carriera ho sognato di giocare per il Milan. Già a Palermo avevo detto al mio agente che un giorno ci avrei giocato.”