Milan, la rivelazione dell’attaccante: “Ho un’offerta dal Bayern Monaco”

L’attaccante rivela di aver ricevuto un’importante offerta dall’Europa, il Milan è sul giocatore da tempi non sospetti

Il Milan cerca un difensore per il calciomercato di gennaio. La società non sembra avere altri obiettivi: coglierà eventuali opportunità ma per adesso l’unico focus è sul centrale che dovrà sostituire l’infortunato Kjaer.

Per la prossima estate il Milan dovrà valutare anche l’acquisto di un centravanti giovane da affiancare a Giroud e, probabilmente, a Zlatan Ibrahimovic. Per adesso lo svedese non ha intenzione di smetterà: in Primavera incontrerà il club e deciderà se continuare o meno. Maldini e Massara devono quindi pensare al futuro e ad un calciatore che possa raccogliere l’eredità dei due attuali centravanti.

C’è un bomber che piace particolarmente alla dirigenza rossonera, il problema però è che anche tutte le altre big d’Europa hanno messo gli occhi su di lui. In particolare una, che sembra essersi già portata avanti con la trattativa.

Il Milan cerca un certo tipo di attaccante. Che possa trovarsi bene nel sistema tattico di Stefano Pioli, e quindi un centravanti che sappia far gol ma che sia in grado di lavorare con e per la squadra. Un identikit che rispecchia le caratteristiche di diversi giovani attaccanti in voga in questi ultimi mesi: Gianluca Scamacca è un’opzione, ma c’è un astro nascende del calcio mondiale pronto a conquistare l’Europa. Si tratta di Julian Alvarez, la stella del River Plate reduce da una stagione incredibile in termini di gol e prestazioni.

C’è una concorrenza enorme su questo calciatore. Le ultime indiscrezioni parlavano addirittura di 16 squadre – e parliamo di big a tutti gli effetti – pronte a tutto pur di acquistarlo. Il giocatore stesso, però, intervenuto a Express.de, ha rivelato che c’è un club che si è già portato avanti e che gli ha fatto recapitare un’offerta: “So che ci sono club interessati a me, ho una proposta dal Bayern Monaco“. Per il Milan è impossibile, ad oggi, riuscire a contendere un giocatore al Bayern. Che potrebbe quindi spendere i 25 milioni della clausola rescissoria e assicurarsi il probabile erede di Lewandowski.