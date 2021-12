Sky – Milan, rinnovo di Kessie fermo: il calciatore è convinto di una cosa

Più passa il tempo, più il rinnovo di Kessie si complica. E occhio a scenari clamorosi (e che potrebbero ripetersi)

Continua la baraonda attorno al rinnovo di Franck Kessie! L’ivoriano sembra ormai ad un passo dall’addio, che con tutta probabilità avverrà a giugno a parametro zero. Le ultime novità sulla questione ci arrivano direttamente da Sky Sport.

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul rinnovo del centrocampista con il Milan. Partiamo da un presupposto: stando alle informazioni in suo possesso, il calciatore non ha ancora firmato coi rossoneri perché probabilmente convinto, insieme al suo procuratore, di poter strappare un accordo migliore in termini economici. Ma a chi? Ai rossoneri sembra proprio di no.

Occhio all’Inter!

Il Milan infatti ha già fatto sapere che non intende andare oltre, esattamente come accaduto qualche mese fa con Calhanoglu e Donnarumma. L’offerta è sempre la stessa: 5 milioni più bonus – coi quali arriverebbe vicino ai 6. Una cifra importante ma che evidentemente ancora non convince il calciatore e il suo agente, forse proprio perché consapevoli di poter ambire ad una somma ancora più alta, ma solo altrove.

Ecco quindi che, spiega Baiocchini, non è da escludere che top club d’Europa, fra cui ancora l’Inter, non possano sperare di ingaggiarlo. Kessie è da sempre un pallino di Ausilio: aveva provato ad acquistarlo già nel 2019 per metterlo a disposizione di Antonio Conte in uno scambio con Politano: affare poi saltato, per fortuna.