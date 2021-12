Sportitalia – Milan, mossa a sorpresa di Maldini: incontra l’agente per il rinnovo

Come ha rivelato Sportitalia, il dirigente rossonero ha incontrato il procuratore nella giornata di ieri per discutere di un adeguamento.

Sono giorni movimentati in casa Milan. Tanti discorsi e trattative, sia in chiave mercato che per i rinnovi. Fra poco più di una settimana ripartirà il campionato e la società vuole archiviare alcune pratiche durante questa pausa.

Nei programmi della dirigenza figurano non solo quindi gli acquisti per rinforzare la rosa, tra cui ovviamente il centrale di difesa. Priorità anche ai rinnovi di contratto. Mentre si muove qualcosa per Romagnoli, al contrario di Kessie, nel frattempo può essere arrivato il momento di un altro rinnovo, certamente meno spinoso. Secondo quanto rivelato da Sportitalia poco fa, nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra il dirigente rossonero Paolo Maldini e Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Sandro Tonali. L’incontro è avvenuto alla Pasticceria “Cova” di Montenapoleone.

I due hanno avuto quindi modo di discutere riguardo la possibilità di un imminente rinnovo con adeguamento economico per il centrocampista ex Brescia, che sta facendo molto bene dall’inizio di questa stagione. Il classe 2000 in estate aveva accettato di ridursi l’ingaggio pur di essere riscattato dal Milan e ha poi disputato questa prima parte dell’anno ad altissimi livelli. Non si tratta quindi di un problema di scadenza (quella di Tonali è nel 2026) ma la società potrebbe semplicemente decidere di premiarlo.