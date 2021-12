L’allenatore consiglia l’acquisto al Milan: “Con lui alzerebbe l’asticella”

Il tecnico è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Secondo lui questo sarebbe il colpo perfetto per il Milan

Quando si parla di “alzare il livello tecnico di una squadra” si fa riferimento proprio a giocatori come quello che è stato preso in considerazione da uno che il calcio lo vive giornalmente: un allenatore.

Rolando Maran ha parlato della Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ed in particolare si è concentrato sul mercato di gennaio. Si tratta di un momento importante e delicato per tutte le squadre, sia per chi lotta per non retrocedere e sia per chi vuole a tutti i costi raggiungere traguardi importanti, come la vittoria dello Scudetto o la qualificazione nelle coppe europee.

Dopo una breve analisi sulla sessione di mercato invernale, che secondo lui serve maggiormente alle “piccole” della Serie A, Rolando Maran si è focalizzato sul Milan. Il tecnico ha consigliato alla dirigenza rossonera un giocatore in grado di fare la differenza, uno di quei top player che alzano il tasso tecnico di un gruppo.

Ecco di chi si tratta: “Il mercato di gennaio è atipico, se non regala colpi di qualità serve maggiormente a chi deve salvarsi. La storia inizia a cambiare se, come nel caso dell’Atalanta, si acquistano giocatori come Boga. Lui sì che fa la differenza. Stessa cosa potrebbe accadere col Milan se dovesse prendere un calciatore come Luis Alberto. E’ uno di quelli in grado di alzare l’asticella di forza e di qualità di un gruppo”.

Luis Alberto sicuramente non ha bisogno di presentazioni. In estate è stato spesso accostato al Milan, soprattutto nel periodo in cui sembrava non avere intenzione di presentarsi in ritiro con la Lazio. Potrebbe essere lui l’acquisto a sorpresa dei rossoneri? Chissà, intanto Maran ha scagliato la freccia. Con lo spagnolo, il Milan farebbe un salto in avanti davvero impressionante.