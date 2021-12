Dalla Spagna – Milan, offerta al Real Madrid per Asensio

La società rossonera pensa a un nuovo esterno offensivo: arriva un’indiscrezione dalla Spagna.

Sicuramente i tifosi del Milan si aspettavano qualcosa di più di Junior Messias nell’ultimo calciomercato estivo per il ruolo di ala destra d’attacco. Erano circolati nomi più blasonati, però la dirigenza ha poi puntato sulla rivelazione del Crotone.

Il brasiliano finora non si è comportato male, però i milanisti vorrebbero qualcosa di più. E anche a Stefano Pioli probabilmente non dispiacerebbe disporre di un esterno di livello superiore.

Dalla Spagna: il Milan vuole Asensio del Real Madrid

Tra i nomi che erano stati accostati al Milan nell’ultimo calciomercato estivo figura anche Marco Asensio. Nel Real Madrid è diventato titolare in campionato da fine ottobre, dopo che Carlo Ancelotti non sembrava puntare troppo su di lui. Adesso l’allenatore emiliano è soddisfatto del suo rendimento: 6 gol e un assist nelle 19 presenze totalizzate in stagione.

Secondo quanto rivelato da ElNacional.cat, il sicuro arrivo di Kylian Mbappè al Real Madrid potrebbe togliere spazio ad Asensio. Per questo motivo il 25enne esterno offensivo spagnolo potrebbe cambiare squadra, anche perché Florentino Perez preferirebbe sacrificare lui invece di Rodrigo Goes.

Dalla Spagna fanno sapere che il Milan sarebbe disposto a offrire 35 milioni di euro per assicurarsi Asensio. Un investimento importante per un giocatore che sarebbe un sicuro titolare della squadra di Stefano Pioli. Un netto upgrade sulla corsia destra offensiva.

Per adesso si tratta di indiscrezioni, ma non è escluso che a fine stagione la dirigenza rossonera possa chiedere nuovamente informazioni sul calciatore e valutare un suo acquisto. In caso di altra qualificazione in Champions League, ci sarebbe maggiore margine per effettuare un’operazione importante sul mercato.