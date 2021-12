Bennacer come Kessie: un nuovo look per la Coppa d’Africa – FOTO

Nuovo taglio per Ismael Bennacer. Il centrocampista del Milan sta preparando l’esordio con l’Algeria in Coppa d’Africa.

Mezzo centrocampo del Milan è attualmente in Africa. Franck Kessie e Ismael Bennacer sono stati convocati dalle rispettive selezioni per l’impegno continentale.

La Coppa d’Africa 2022, che partirà il 9 gennaio prossimo in Camerun, ha tolto a Stefano Pioli due elementi centrali. I quali si stanno preparando con cambiamenti personali radicali, almeno nell’immagine.

Dopo Kessie, che ha scelto di cambiare look con un drastico taglio ai capelli, anche Bennacer ha voluto fare lo stesso. Dal ritiro della sua Algeria spuntano infatti immagini inconfondibili sulla rasatura del numero 4 milanista.

Bennacer ha scelto di radersi completamente la testa prima dell’avvio della Coppa d’Africa. Una decisione condivisa con Kessie probabilmente, effettuata per motivi (chissà) di facilitazione a livello climatico.

In Camerun farà molto caldo durante lo svolgimento della competizione e dunque i calciatori propenderanno per un look più fresco. Anche se effettivamente Bennacer (al contrario di Kessie) non ha mai avuto capigliature ingombranti o lunghe.

L’Algeria debutterà nella Coppa d’Africa martedì 11 gennaio, nel primo incontro del girone contro la Sierra Leone. Chissà se il nuovo taglio netto di Bennacer porterà bene a lui stesso ed alla Nazionale campione in carica.