Darmian: “La mia scuola? Maldini, Gattuso, Costacurta… Al Milan devo tanto”

Matteo Darmian ha concesso una bella intervista al quotidiano “La Stampa”. Cruciale il suo passaggio sull’esperienza al Milan…

Dopo anni di alti e bassi, Matteo Darmian è riuscito a riscattarsi all’Inter. Oggi come oggi, seppur l’età avanzata, l’esterno è considerato come elemento affidabile della rosa nerazzurra. Certo, l’apprezzamento dei tifosi non è stato immediato, ma Matteo con la pazienza è riuscito a conquistare la fiducia della maggioranza.

Arrivato in nerazzurro nel 2020 dal Parma, (è stato voluto fortemente da Antonio Conte), Matteo non è stato accolto tra gioie e festeggiamenti. Anzi, c’era parecchio scetticismo sul suo acquisto. Ma come dicevamo, con l’impegno e la dedizione ha saputo far ricredere tifoseria e critica sportiva.

Eppure, il buon Darmian, che oggi si trova a duellare con il Milan per lo scudetto, è cresciuto calcisticamente proprio nella sponda rossonera. Intervistato da La Stampa, è stato chiamato a rispondere sulle sensazioni di tale differenza tra il passato e il presente. Le sue parole:

Al Milan devo tanto, sono arrivato ragazzino e sono uscito come uomo. Campioni come Maldini, Gattuso e Costacurta mi hanno trasmesso la voglia di lavorare. È stata una grande scuola.

Il percorso di Darmian al Milan

Matteo Darmian si è formato calcisticamente nelle giovanili del Milan, quando il suo talento è stato scoperto da Beniamino Abate, papà del noto Ignazio, che ai tempi svolgeva un ruolo di rilievo nello staff tecnico. In poco tempo, Matteo è divenuto leader e capitano della formazione Primavera rossonera, e per diversi anni è stato considerato come il più forte della squadra.

Darmian ha passato 8 anni tra le giovanili del Milan, per poi debuttare in prima squadra ancora prima di aver compiuto i 17 anni. Correva l’anno 2006, quando Matteo subentrò a Kakhaber Kaladze nel match di Coppa Italia tra Brescia e Milan. L’esordio in Serie A è invece avvenuto a 17 anni compiuti. In Milan-Udinese del 19 maggio 2007, Darmian sostituì nel secondo tempo Giuseppe Favalli.

Venne poi aggregato definitivamente in prima squadra nella stagione 2007-2008, ma per lui soltanto quattro presenze in massima serie. Dopo quella stagione, Matteo fu ceduto in prestito al Padova, dove ebbe l’occasione di mostrare nel concreto le sue qualità.