Milan Femminile, tre positive al Covid-19: il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha annunciato che nella squadra femminile ci sono tre calciatrici risultate positive al Covid-19.

Dopo i due casi nella Prima Squadra maschile, anche il Milan Femminile deve fare i conti con il Covid-19. Ci sono tre giocatrici del gruppo di Maurizio Ganz che sono risultate positive dopo i tamponi effettuati.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato stamane dal club rossonero:

«AC Milan comunica che al rientro dalle festività, tre calciatrici sono risultate positive al Covid-19 dopo i controlli effettuati attraverso i tamponi. Le calciatrici sono immediatamente rientrate al proprio domicilio dove stanno proseguendo il periodo di isolamento secondo le disposizioni ricevute dalle autorità sanitarie.

Il resto del gruppo squadra, costantemente monitorato fin dal primo giorno, è sempre risultato negativo».

Il Milan non ha rivelato i nomi delle tre ragazze positive al noto coronavirus, esiste una legge sulla privacy che consente di non indicare i nominativi. Nella Prima Squadra maschile Ciprian Tatarusanu aveva dato l’autorizzazione, ma ad esempio il nome dell’altro compagno positivo non è stato svelato ieri. Lo capiremo probabilmente dall’allenamento di oggi a Milanello o dalla lista dei convocati per il match contro la Roma. La cosa più importante è che lui, Tatarusanu e le tre calciatrici stiano bene.