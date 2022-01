Dalla Spagna, Real Madrid scatenato | Mbappé, Haaland e… il milanista!

Secondo la stampa spagnola il Real Madrid starebbe programmando un mercato scoppiettante, che prevede anche un rossonero.

La rivoluzione del Real Madrid è cominciata la scorsa estate. Il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti, dopo il flop delle ultime annate, è il segnale lanciato dalla proprietà madrilena per tornare ad altissimi livelli. Sia nel campionato spagnolo, che il Real sta dominando, sia in Champions League.

Una rivoluzione che dovrebbe proseguire sul mercato, in particolare nella prossima sessione estiva. Il Real, nonostante i problemi finanziari segnalati negli ultimi mesi, è pronto a mettere in cascina alcuni colpi di altissimo rango per migliorare la rosa e renderla ancor più competitiva a livello internazionale.

La stampa spagnola, in particolare il sito web Todofichajes.com, parla di almeno 2-3 colpi in canna già previsti dalla dirigenza del Madrid. Ancelotti aspetta rinforzi importanti, in particolare per tornare ad essere leader in Europa come accaduto sino al 2018. E alcuni di questi colpacci potrebbero essere addirittura a parametro zero.

Il Real sfida altri due top club per il rossonero

Secondo le previsioni dunque sarà un calciomercato pazzo ma conveniente per le casse del Real Madrid. La società della capitale spagnola è pronta a mettere le mani su tre calciatori che molto probabilmente lasceranno a fine stagione le rispettive squadre. Come Erling Haaland, che sogna di giocare col Real da tempo: avviati i contatti sia con Mino Raiola che con il Borussia Dortmund.

Real Madrid in pole anche per Kylian Mbappé, un altro dei migliori attaccanti al mondo. Il francese è in scadenza con il PSG e per il momento non si parla affatto di rinnovo. Il calciatore classe ’98 potrebbe a breve firmare con gli spagnoli e cambiare aria, realizzando così anche lui il sogno di indossare la ‘camiseta blanca’.

Il terzo colpaccio potrebbe arrivare direttamente da casa Milan. Il Real infatti starebbe accelerando le mosse per arrivare a Franck Kessie, il centrocampista tuttofare che ha finora sempre rifiutato le proposte di rinnovo messe sul piatto dal suo club. Un’occasione di mercato a costo zero per molti, affinché gli siano garantiti quegli 8-9 milioni di euro di ingaggio richiesti da tempo.

Per Kessie dunque si parla di un Real Madrid in pole. La squadra di Ancelotti, che vuole ingaggiare un sostituto di alto rango per Kroos e Modric, punta forte sul milanista. E’ sfida aperta ad altri due top club internazionali come PSG e Tottenham, che hanno preso contatti con l’entourage di Kessie. Possibile che il tutto si risolva nel giro delle prossime settimane.