Kalulu si “arrabbia” con il Milan: il commento fa ridere Leao

Kalulu al termine di Milan-Roma ha fatto un commento social che ha fatto divertire Leao.

L’emergenza nella difesa rossonera ha costretto Stefano Pioli a schierare una coppia di centrali inedita con Pierre Kalulu ad affiancare Matteo Gabbia. I due se la sono cavata, anche se non sono mancate alcune sbavature.

A sorprendere in positivo è soprattutto l’ex Lione, arrivato come terzino destro nell’estate 2020 e che ha saputo destreggiarsi bene anche da centrale. Mister Pioli nel post partita lo ha elogiato per la sua grande personalità, oltre che per le qualità tecnico-tattiche che possiede. L’ex Lione, preso a parametro zero, è stato un grande affare da parte di Paolo Maldini e Frederic Massara.

Kalulu scontento della foto su Instagram: Leao se la ride

Kalulu è soddisfatto della sua prestazione di ieri a San Siro, ma dopo Milan-Roma se l’è simpaticamente presa con il profilo ufficiale Instagram del club rossonero per aver pubblicato una sua foto in cui è posizionato in maniera scomposta dopo un intervento. Ha commentato “Ma perché questa?“, chiedendo perché sia stata scelta tale immagine.

Il commento di Kalulu non è passato inosservato né ai tifosi, che lo hanno comunque elogiato per la sua prestazione, né a Rafael Leao. Il suo compagno di squadra, in gol contro i giallorossi dopo un po’ di partite saltate per infortunio, è sembrato particolarmente divertito e ha scritto “Ahahahahahahahahahah“. Divertente siparietto tra i due.