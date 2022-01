Venezia-Milan, i convocati di Pioli: continua l’emergenza

La lista dei convocati del Milan per la partita di domani contro il Venezia, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. Ecco i giocatori a disposizione

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Venezia. Nessuna sorpresa rispetto a quanto emerso alla vigilia.

Il tecnico del Milan, per il match che andrà in scena alle ore 12.30, potrà contare sulla stesa rosa a disposizione contro la Roma. Continua dunque l’emergenza in difesa, con le assenze di Calabria, Tomori, Kjaer, Romagnoli e Ballo-Toure. Problemi, chiaramente, anche a centrocampo, dove mancheranno Bennacer e Kessie, impegnati in Coppa d’Africa.

C’è abbondanza, invece, in avanti. Presenti Leao, Rebic, Giroud e Ibrahimovic. Ancora assenti, invece, Castillejo e Pelelgri.

Ecco i convocati:

PORTIERI

Maignan, Mirante, Nava.

DIFENSORI

Conti, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Stanga.

CENTROCAMPISTI

Bakayoko, Díaz, Krunić, Messias, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Giroud, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.