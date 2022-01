Venezia-Milan, formazioni ufficiali: Pioli presenta tre novità

Le formazioni ufficiali di Venezia-Milan: scopriamo le scelte di Zanetti e Pioli per la partita di oggi.

Alle 12:30 allo stadio Pierluigi Penzo si gioca Venezia-Milan, match della 21esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Nonostante i rossoneri siano favoriti alla vittoria, la squadra veneta non va affatto sottovalutata.

Stefano Pioli ha già messo in guardia i suoi giocatori, che dovranno entrare in campo con il giusto atteggiamento per affrontare i ragazzi di Paolo Zanetti. Purtroppo anche oggi deve rinunciare a tanti calciatori. Tra infortuni, Covid e Coppa d’Africa i rossoneri contano undici assenze.

Rispetto a Milan-Roma, oggi Pioli inserisce Tiemoué Bakayoko in mediana per affiancare Sandro Tonali. Un’altra novità è rappresentata dalle titolarità di Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic. Partiranno dalla panchina Junior Messias e Olivier Giroud, entrambi schierati dall’inizio nella sfida di San Siro contro i giallorossi.

Fuori dall’undici titolare anche Ante Rebic, che è un’arma interessante che l’allenatore rossonero si può giocare nel corso del secondo tempo. Le condizioni fisiche del croato stanno migliorando, potrebbe giocare uno spezzone del match odierno in Laguna.

Di seguito le formazioni ufficiali di Venezia-Milan.

VENEZIA (4-3-1-2): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Busio, Ampadu; Aramu; Henry, Okereke. A disp.: Lezzerini; Modolo, Molinaro, Schnegg; Bjarkason, Črnigoj, Fiordilino, Kiyine, Peretz; Forte, Johnsen, Sigurðsson. All.: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernández; Tonali, Bakayoko; Saelemaekers, Díaz, Leão; Ibrahimović. A disp.: Mirante, Nava; Conti, Stanga; Krunić, Messias; Giroud, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Irrati di Pistoia.