Calciomercato Milan, ufficiale la cessione: il comunicato del club

L’AC Milan ha comunicato ufficialmente la cessione dell’ormai ex tesserato. Va via a titolo definitivo ma rimane in Serie A

Prima operazione in uscita effettuata dalla dirigenza rossonera in questa sessione di mercato invernale. Il giocatore ha firmato il contratto con il suo nuovo club e si accinge a vivere una nuova avventura.

Andrea Conti non è più un giocatore del Milan. Lo ha comunicato la stessa società attraverso un comunicato ufficiale apparso da pochi minuti sul sito. Già da qualche ora Conti era stato immortalato nella sede della Sampdoria, società in cui si è trasferito, per apportare la firma sul nuovo contratto. Operazione effettuata a titolo definitivo.

Questo il comunicato ufficiale dell’AC Milan: “Ufficiale la cessione del difensore alla U.C. Sampdoria. AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Conti alla U.C. Sampdoria.