Calciomercato Milan, prestito in Serie B | Due club lo vogliono

Il club rossonero potrebbe cedere un portiere in questa finestra invernale del calciomercato: le ultime notizie.

Il Milan non sta pensando solo a rinforzarsi con un nuovo difensore in questo mercato di gennaio. Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano anche allo sfoltimento della rosa. È partito Andrea Conti in direzione Sampdoria, ma non sarà l’unica operazione in uscita.

Da tempo si parla di una possibile cessione di Samuel Castillejo, però per adesso non è ancora arrivata un’offerta convincente. Comunque è facile ipotizzare che dalla Spagna qualche proposta nuova arriverà nelle prossime settimane. Un altro che può lasciare Milanello è Matteo Gabbia, richiesto in prestito dalla Sampdoria. L’accordo tra le parti sembra raggiunto, però la società rossonera deve prendere un difensore prima di lasciarlo partire.

Spal e Brescia pensano a Plizzari per la porta

Tra gli affari in uscita del Milan in questa finestra invernale del calciomercato ci potrebbe essere anche Alessandro Plizzari. Il portiere classe 2000 non ha mai giocato, anche a causa di un infortunio (tendinopatia rotulea bilaterale) che lo ha costretto ad operarsi il 23 settembre e a stare fuori per dei mesi. Nel frattempo il club ha ingaggiato Antonio Mirante e dunque per lui c’è ancora meno spazio.

Per Plizzari si prospetta un nuovo trasferimento in Serie B con la formula del prestito. Stando a quanto riportato da Sky Sport sono Brescia e SPAL le squadre maggiormente interessate. La seconda sta faticando a condurre in porto la trattativa con la Sampdoria per Wladimiro Falcone e dunque sta dirottando le proprie attenzioni sul giovane estremo difensore di proprietà del Milan.

Plizzari in Serie B ha già avuto esperienze con le maglie di Ternana, Livorno e Reggina. Gli farà bene un nuovo prestito nel campionato cadetto per avere del minutaggio e crescere. In rossonero non ha spazio, è chiuso non solo dal titolarissimo Mike Maignan ma anche da Ciprian Tatarusanu e Mirante. La soluzione migliore è partire.

Sicuramente ora l’obiettivo del portiere 21enne è quello di tornare al massimo della condizione fisica, dopo mesi out per infortunio, ma poi ha anche grande voglia di tornare a giocare con una certa continuità. Solo in Serie B ciò gli può essere possibile al momento. Vedremo quale squadra tra Brescia, SPAL o altre la spunterà in questa sessione di mercato.