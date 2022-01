VIDEO MILANLIVE IN… LIVE! – Venezia-Milan, la fascia che spacca e calciomercato

Rivedi “MILANLIVE IN LIVE”, puntata del 10 gennaio 2022. Si è parlato di Venezia-Milan, di Theo e Leao e soprattutto di calciomercato

Nuovo appuntamento con “MILANLIVE IN… LIVE“, il nostro programma in diretta su Instagram con il direttore Pasquale La Ragione, Martin Sartorio e Gabriella Gaudiano .

Ieri pomeriggio la puntata è andata in onda in live alle 17:30 su Instagram e abbiamo ovviamente parlato di Venezia–Milan e della vittoria della squadra di Stefano Pioli. Che, come contro la Roma, ha vinto ma ha anche convinto, nonostante l’emergenza Covid. Ha vinto anche grazie alla “Fascia che spacca”, come l’abbiamo denominata, cioè la catena di sinistra con Theo Hernandez e Leao, i migliori in campo al Penzo. Entrambi hanno raggiunto un livello altissimo tanto da guadagnarsi dei paragoni illustri con le grandi fasce d’Europa: Davies e Sané del Bayern Monaco, Robertson e Mané del Liverpool, Alaba e Vinicius Jr. del Real Madrid.

La seconda parte della nostra diretta è stata dedicata ovviamente al Calciomercato. Ieri mattina Giuseppe Riso, procuratore di Pietro Pellegri, Sandro Tonali e altri milanisti, ha fatto visita a Maldini e Massara a Casa Milan. Si è parlato del futuro di Pellegri che sembra finito nel mirino di diversi club: Torino, Bologna, Genoa e anche Cagliari. Vi abbiamo dato le ultime news e indiscrezioni in merito a questo incontro e abbiamo risposto anche alle vostre domande. Se vi siete persi la diretta, potete recuperarla qui di seguito, sul canale YouTube UFFICIALE di MilanLive.it.