Milan-Spezia, designato l’arbitro Serra | I precedenti

Sarà Serra l’arbitro di Milan-Spezia: ufficiali tutte le designazioni del prossimo turno di Serie A.

L’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la 22esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Per Milan-Spezia, in programma lunedì 17 gennaio è stato designato Marco Serra.

Il 39enne fischietto di Torino in questa stagione ha arbitrato quattro partite di Serie A, tre di Serie B e due di Coppa Italia. Con il Milan ha totalizzato tre precedenti: tutte e tre le volte i rossoneri hanno vinto, l’ultima il 29 agosto 2021 a San Siro contro il Cagliari (4-1). Ha anche diretto per dieci volte lo Spezia: sei vittorie, due pareggi e due sconfitte per i liguri. Serra aveva arbitrato già un Milan-Spezia 3-0 del 4 ottobre 2020.

Di seguito le designazioni complete dell’Associazione Italiana Arbitri per la 22esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

SAMPDORIA – TORINO Sabato 15/01 h. 15.00

MASSIMI

CAPALDO – GARZELLI

IV: DIONISI

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

SALERNITANA – LAZIO Sabato 15/01 h. 18.00

ABISSO

SCHIRRU – LANOTTE

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: TEGONI

JUVENTUS – UDINESE Sabato 15/01 h. 20.45

GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI

SASSUOLO – H. VERONA h. 12.30

PRONTERA

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: COSTANZO

VENEZIA – EMPOLI h. 15.00

GIACOMELLI

PALERMO – PERROTTI

IV: MINELLI

VAR: DOVERI

AVAR: PERETTI

ROMA – CAGLIARI h. 18.00

MAGGIONI

DE MEO – MUTO

IV: VOLPI

VAR: PAIRETTO

AVAR: CARBONE

ATALANTA – INTER h. 20.45

MASSA

LO CICERO – VALERIANI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – NAPOLI Lunedì 17/01 h. 18.30

MARINELLI

PAGLIARDINI – VONO

IV: SACCHI

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO

MILAN – SPEZIA Lunedì 17/01 h. 18.30

SERRA

CIPRESSA – GROSSI

IV: SOZZA

VAR: DOVERI

AVAR: VIVENZI

FIORENTINA – GENOA Lunedì 17/01 h. 20.45

MARESCA

MOKHTAR – MIELE D.

IV: DI MARTINO

VAR: CHIFFI

AVAR: MELI