Senegal, la federazione annuncia: Ballo-Touré positivo al Covid

E’ la federazione del Senegal a comunicare la notizia sui propri canali ufficiali. Il rossonero è risultato positivo al tampone insieme al giocatore del Psg.

Non arrivano buone notizie dalla Coppa d’Africa, nonostante questa sia iniziata da neanche una settimana. Il Milan perde, anche se solo virtualmente, un altro elemento.

Il difensore rossonero Ballo Tourè è risultato positivo al Covid 19 a seguito del solito test effettuato prima dei match. Insieme a lui anche il centrocampista del Paris Saint German Idrissa Gueye. A comunicare la notizia è stata la federazione del Senegal attraverso i propri canali ufficiali: “Situazione Covid: la FSF informa che a seguito dei test PCR obbligatori effettuati mercoledì 12 gennaio, ovvero 48 ore prima della partita ufficiale Senegal Guinea, i risultati dei tamponi di 2 giocatori (Idrissa Gana Gueye e Fode Ballo Touré) sono risultati positivi”.

L’ex Monaco era stato protagonista nella vittoria all’esordio da parte della sua nazionale. Lunedì scorso infatti il Senegal si era imposto nel finale per 1-0 sullo Zimbabwe e Ballo Touré era rimasto in campo per tutti i novanta minuti. Il classe ’97 sarebbe dovuto tornare in campo venerdì alle 14:00 per la sfida contro la Guinea. Con molta probabilità il difensore tornerà a Milano, dal momento che è impossibilitato a continuare la manifestazione.