Milan, Gabbia in prestito: spunta una quarta pretendente

Gabbia può lasciare Milanello in questa sessione invernale di calciomercato: ci sono quattro squadre ad averlo chiesto.

Il Milan ha l’obiettivo chiaro di prendere un nuovo difensore centrale e, convinto anche dal rendimento di Pierre Kalulu nel ruolo, sembra valutare la partenza di Matteo Gabbia. Una cessione da concretizzare solo con la formula del prestito secco.

Il 22enne di Busto Arsizio ha giocato titolare contro Roma e Venezia, però con il rientro di Fikayo Tomori e quello atteso di Alessio Romagnoli finirà nuovamente in panchina. Inoltre, il club prenderà un rinforzo in quella posizione e dunque lo spazio per Gabbia si andrebbe a restringere ulteriormente. Una trasferimento a titolo temporaneo potrebbe fargli bene per giocare con maggiore continuità.

Leggi anche:

Mercato Milan, anche l’Hellas Verona pensa a Gabbia

Gabbia ha avuto diverse richieste da squadre di Serie A, interessate a prenderlo in prestito per rafforzare la propria difesa. In pole position c’è la Sampdoria, alla quale il Milan ha già ceduto Andrea Conti a titolo definitivo. Stando ad alcune indiscrezioni, i club avrebbero già un accordo e si attende l’arrivo di un nuovo difensore a Milanello per finalizzare l’operazione.

Ma anche altre società si sono mosse. Ad esempio il Cagliari, che nonostante gli arrivi di Matteo Lovato e Goldaniga vuole aggiungere un altro centrale alla retroguardia di Walter Mazzarri. E ci pensa pure la Salernitana, altra squadra invischiata nella lotta per non retrocedere in Serie B e che potrebbe dare a Gabbia un buon minutaggio nella seconda parte della stagione.

Il giornalista sportivo ed esperto di calciomercato Nicolò Schira conferma queste tre opzioni per il futuro immediato del giocatore. Ma ne aggiunge anche una squadra, l’Hellas Verona. Pure la dirigenza gialloblu è alla ricerca di un difensore da regalare a Ivan Tudor in questo calciomercato di gennaio.

Il Milan della squadra scaligera apprezza parecchio Nicolò Casale (QUI il nostro approfondimento), 23enne che sta facendo bene in questa stagione. Ha collezionato 20 presenze nella Serie A 2021/2022, 16 delle quali da titolare. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero chiedere proprio Casale all’Hellas Verona per rinforzare il reparto arretrato di mister Pioli. Non dovessero esserci sviluppi nell’immediato, comunque il calciatore verrà monitorato nei prossimi mesi.