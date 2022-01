Daniel Maldini come papà Paolo: stesso avversario in Coppa Italia

Daniel Maldini ha esordito stasera in Coppa Italia contro il Genoa, proprio come accaduto a papà Paolo tanti anni fa…

Stasera, esordio in Coppa Italia per Daniel Maldini. Il rossonero agisce da trequartista dietro al veterano Olivier Giroud, mentre ai lati è affiancato da Ante Rebic (a sinistra) e Junior Messias (a destra). Un debutto importante per l’attaccante, che in un modo o nell’altro fa riemergere sempre a galla ricordi legati al padre Paolo.

Nel suo esordio in Coppa Italia, Daniel incontra il Genoa, proprio come fatto da Paolo Maldini 37 anni fa. Difatti anche l’ex difensore, oggi Direttore Tecnico del Milan, fece il suo esordio rossonero in Coppa Italia contro il Grifone. A ricordare l’evento è la Gazzetta dello Sport. Quella gara terminò in parità, 2-2, con le reti di Faccenda e Marulla per i rossoblù, e l’autogol di Mileti e il gol di Virdis per i rossoneri.

Si spera, che oltre alla somiglianza negli eventi, Daniel possa replicare le gesta mitiche del padre con la maglia del Milan, anche se in un ruolo e in una zona di campo nettamente differente.