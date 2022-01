ML – Milan-Genoa, gioca Giroud e non Leao: cosa è successo

Sbagliata la distinta rossonera diffusa prima di Milan-Genoa. MilanLive.it ha appreso il motivo dell’errore nella formazione titolare di Pioli

Caos prima di Milan-Genoa! Pochi minuti fa è stata diramata la distinta della squadra rossonera, e quindi la lista dei giocatori che stasera sarebbero scesi in campo da titolari contro il Genoa. In attacco, è apparso il nome di Ante Rebic e non quello di Olivier Giroud.

Si pensava che Stefano Pioli, rispetto a quanto affermato ieri, avesse cambiato idea sulla scelta del centravanti. Tra l’altro, compariva Rafael Leao titolare sulla fascia sinistra. Insomma, i tanti tifosi rossoneri erano rimasti stupefatti dalle inaspettate scelte di mister Pioli.

Leggi anche:

Le cose però stanno diversamente! Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, c’è stato un errore di compilazione della distinta. Difatti, come da previsione giocheranno titolari Giroud centravanti in solitaria, e Rebic sulla fascia sinistra al posto di Rafael Leao.