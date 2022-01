Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: Rebic dal 1’, esordio per Maldini

Le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia e in programma alle ore 21.00

Manca poco al fischio d’inizio di Milan-Genoa! Stasera, le due formazioni torneranno a sfidarsi nel turno degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un match da dentro o fuori la competizione, e un’occasione che i rossoneri non vogliono assolutamente lasciarsi sfuggire.

Il trofeo nazionale è ritenuto un possibile obiettivo importante stagionale, e per tale motivo non c’è da sottovalutare l’avversario ed evitare di commettere passi falsi. Stefano Pioli, come affermato ai canali ufficiali del Milan, proverà a mettere in campo la migliore formazione. Certo, qualche cambio sarà obbligato, ma il mister non ha intenzione di presentarsi all’impegno con una squadra rimaneggiata.

Il grande assente del match sarà Zlatan Ibrahimovic, che deve scontare la squalifica rimediata la scorsa stagione contro l’Inter. Al suo posto, con sorpresa, spazio ad Ante Rebic dal primo minuto! Per quanto riguarda il Genoa, l’ex Andriy Shevchenko si è trovato a fare i conti con diversi infortuni e con alcuni casi di positività. Ma stasera potrà sfruttare i nuovi colpi arrivati dall’attuale mercato di gennaio.

Sono state da poco diramate le scelte ufficiali di Sheva e di Pioli per il match di stasera. Scopriamole insieme:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Maldini, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Vanheusden, Ostigard, Vasquez; Portanova, Badelj, Melegoni; Yeboah, Caicedo, Ekuban. Allenatore: Shevchenko