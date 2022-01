Tomori, messaggio social dopo l’operazione: “Ci vediamo presto”

Tomori ha scritto un messaggio sui social network dopo l’intervento subito al ginocchio sinistro nel pomeriggio di oggi.

Davvero molto sfortunato Fikayo Tomori, che poco dopo essere guarito dal Covid-19 ed essere tornato in campo ha subito un infortunio. In Milan-Genoa ha dovuto abbandonare il campo nel corso del primo tempo a causa di un problema al ginocchio sinistro.

Il club rossonero ha fatto sapere che si è trattato di una lesione del menisco mediale ed è stata necessaria un’operazione. Nel pomeriggio di oggi l’intervento è stato effettuato presso la Clinica La Madonnina ed è riuscita perfettamente. Tempi di recupero stimati in 30 giorni. L’ex Chelsea inizierà subito il percorso di riabilitazione.

Intanto Tomori sui social network ha voluto mandare un messaggio post operazione: “Operazione riuscita oggi, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Ci vediamo presto“.

Un mese senza giocare per il difensore inglese, che quindi salterà i big match contro Juventus e Inter. Sicuramente un’assenza pesante la sua, come lo è anche quella di Simon Kjaer. A differenza del danese, la cui stagione è finita con anticipo, Tomori invece potrà tornare in campo e dare il suo contributo alla squadra.

La dirigenza del Milan ora dovrà riflettere in fretta e bene sul rinforzo da prendere nel reparto arretrato, dove in attesa del rientro Alessio Romagnoli dalla positività al Covid-19 ci sono solo Matteo Gabbia e Pierre Kalulu come centrali difensivi. Paolo Maldini e Frederic Massara sono costretti a intervenire in questo calciomercato invernale.