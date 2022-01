MILANLIVE IN… LIVE – Il Milan vince ma Tomori si infortuna: arriva Bremer?

Nuovo appuntamento con “MILANLIVE IN.. LIVE“, il nostro format in diretta su Instagram con il direttore Pasquale La Ragione e Martin Sartorio. Il Milan vince in Coppa Italia contro il Genoa dopo i tempi supplementari grazie ad un grande Leao, ma si infortuna Tomori che starà fuori dai campi per un mese. Adesso diventa necessario l’acquisto di un nuovo difensore: potrebbe riaprirsi la pista per Bremer del Torino. Di seguito tutta la puntata, andata in onda venerdì 14 gennaio sul nostro account Instagram, sul canale YouTube di MilanLive.it.

