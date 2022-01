Milan-Spezia, Massara: “Infortunio di Tomori non grave. Nuovo difensore? Solo a patto che…”

Le dichiarazioni di Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, prima del fischio d’inizio della sfida odierna contro lo Spezia.

In attesa del duello di questo pomeriggio tra Milan e Spezia, è intervenuto ai microfoni dell’emittente DAZN anche il direttore sportivo rossonero Frederic Massara. Uno dei dirigenti più importanti del club, tra l’altro impegnatissimo per quanto riguarda i discorsi di calciomercato.

Il dirigente del Milan è ovviamente concentrato sulla gara di oggi, che potrebbe infatti riavvicinare i rossoneri alla testa della classifica. Soprattutto dopo lo 0-0 di ieri tra Atalanta ed Inter: “Ogni partita conta molto, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi ed a fare bene giorno dopo giorno. Dobbiamo proseguire su questa strada. Lo Spezia ha fatto molto bene anche con avversari molto blasonati, gioca bene e potrebbe metterci in difficoltà”.

Sull’arrivo di un nuovo difensore: “Intanto dico che l’infortunio di Tomori non è grave e potrà tornare in tempi non lunghissimi. Poi continuano a dire che se ci sarà la possibilità sul mercato di intervenire per prendere un difensore lo faremo. Ma solo a condizione che possa migliorare la squadra”.