Milan-Lazio, l’ultima in Coppa Italia fu amara: il precedente

L’ultimo incrocio tra rossoneri e biancocelesti evoca brutti ricordi ai tifosi milanisti. Milan eliminato per colpa di… un giocatore attualmente all’Inter

Nella serata di oggi si è decisa la sfidante del Milan nei quarti di finale di Coppa Italia che si giocheranno tra qualche settimana. Sarà la Lazio di Maurizio Sarri a presentarsi sul terreno di gioco di San Siro.

I laziali hanno infatti battuto l’Udinese per una rete a zero dopo una lunga battaglia agonistica. Solo al minuto centosei, dunque in pieno secondo tempo supplementare, Immobile è riuscito a sbloccare la partita con un gol che si è poi rivelato determinante ai fini del risultato finale. Bianconeri battaglieri che hanno dato filo da torcere per tutto l’arco della gara, ma alla fine si sono dovuti arrendere.

Certamente il Milan sperava di incontrare ai quarti i friulani, sulla carta con meno qualità rispetto alla Lazio, anche se come ben ricorderete l’ultimo incontro in campionato tra Udinese e rossoneri è terminato in parità. Detto questo, la squadra di Pioli adesso deve concentrarsi sul campionato e riscattare immediatamente la brutta sconfitta contro lo Spezia. Quale migliore occasione per farlo se non con Juventus e Inter? Dopo il derby poi sarà il momento di concentrarsi nuovamente sulla Coppa, che dopo l’eliminazione da tutte le coppe europee può diventare un obiettivo importante e da non sottovalutare.

Semifinale Coppa Italia 2019: Milan eliminato in semifinale… dalla Lazio

Per un ricordo meraviglioso, ce n’è sempre un altro meno piacevole. Milan e Lazio negli anni più recenti si sono affrontate ben due volte in Coppa Italia, e sempre in semifinale. Ricorderete la magica vittoria nel 2018 all’Olimpico, arrivata solo dopo dei calci di rigore al cardiopalma. Era il Milan di Bonucci, di Ricardo Rodriguez, di Montolivo e Borini. Insomma, il Milan delle “cose formali”.

Ma soltanto una stagione dopo le cose andarono diversamente. Ancora una volta in semifinale, Milan e Lazio impattarono per 0-0 nell’andata giocata allo Stadio Olimpico. Nel match di ritorno a San Siro i rossoneri vennero fulminati nel secondo tempo da una rete di un giocatore che oggi milita nell’Inter. Ovviamente, parliamo del Tucu Correa, che all’epoca condannò i rossoneri all’eliminazione e portò in finale la sua Lazio. E’ questo l’ultimo precedente in Coppa tra le due squadre. Questa volta (sulla carta il 9 febbraio) la sfida sarà valevole per i quarti di finale e si disputerà in gara unica a San Siro. Match che non si potrà assolutamente steccare: sia per vendicarsi che per provare a vincere un trofeo in questa stagione.

Questo il tabellino dell’ultimo confronto in Coppa nel 2019:

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara (65′ Cutrone), Romagnoli; Calabria (40′ Conti), Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo (57′ Calhanoglu). All: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Romulo, Milinkovic-Savic (15′ Parolo), Lucas Leiva, Luis Alberto (85′ Badelj), Lulic; Correa (74′ Caicedo), Immobile. All: Simone Inzaghi