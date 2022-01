Milan-Lazio, quarti Coppa Italia: quando si gioca, data e orario

Definito l’avversario del Milan ai quarti di finale di Coppa Italia in programma a febbraio. Il tabellone permette già di ipotizzare il possibile rivale in semifinale

Prosegue il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con gli ultimi match in programma in gara unica tra martedì 18 e giovedì 20 gennaio. Già qualificate al prossimo turno il Milan vincitore sul Genoa (3-1 ai supplementari), la Fiorentina (2-5 al Napoli dopo 120′ di gioco) e l’Atalanta (2-0 al Venezia).

Sarà la Lazio ad affrontare il Milan nei quarti di finale. I biancocelesti si sono imposti sull’Udinese per 1-0 all’Olimpico. Decisivo il gol di Immobile all’inizio del secondo tempo supplementare. Il bomber laziale è subentrato al posto di Muriqi nella ripresa e ha segnato un gol in tutto simile, nella dinamica, a quello di Leao in Milan-Spezia con un pallonetto sul portiere in uscita.

I quarti di finale di Coppa Italia, al momento, sono calendarizzati per mercoledì 9 febbraio. Verosimilmente però il programma si articolerà su più giorni con calendario, orari e squadre che giocheranno in casa che saranno definiti con il completamento delle qualificate.

Il regolamento è lo stesso degli ottavi. Tutte le partite si disputeranno in gara unica con eventuali supplementari e calci di rigore. Il doppio confronto andata e ritorno, con il nuovo regolamento che non tiene più conto del valore “doppio” del gol in trasferta, tornerà per le semifinali in programma il 2 marzo e il 20 aprile. Finale in gara unica, con sede da definire, mercoledì 11 maggio.

Milan, la potenziale avversaria in semifinale

Milan e Lazio sono inserite nella parte bassa del tabellone di Coppa Italia, la stessa nella quale restano da disputare due ottavi di finale, Inter-Empoli e Roma-Lecce. Se i pronostici saranno rispettati, con tutta probabilità, la seconda semifinalista scaturirà dal quarto di finale tra l’Inter e la Roma.

I precedenti con la Lazio in Coppa Italia

Numerosi i precedenti tra Milan e Lazio in Coppa Italia. Il più importante nell’edizione 1997-98 con la finale vinta dai biancocelesti allenati da Sven Goran Eriksson nel doppio confronto andata-ritorno. A San Siro, gol decisivo di Weah nel finale per l’1-0 a favore degli uomini di Capello. All’Olimpico, il vantaggio di Albertini illude i rossoneri poi rimontati dai gol di Gottardi, Jugovic e del futuro rossonero Nesta.

I confronti più recenti si sono giocati in due semifinali. Nell’edizione 2017-18, vittoria per il Milan di Gattuso, da poco subentrato a Montella con i rigori decisivi all’Olimpico dopo il doppio 0-0 tra andata, ritorno e supplementari. La rivincita per la Lazio è arrivata nella stagione seguente. Al pari a reti inviolate all’Olimpico è seguito lo 0-1 per i biancocelesti a San Siro con gol decisivo di Correa.