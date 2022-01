Calciomercato Milan, Barcellona in agguato | Un rossonero nel mirino!

Un top club europeo starebbe pensando al giocatore rossonero per il prossimo futuro. Il direttore generale lo ha sondato insieme a un altro terzino

Occhio Milan, Theo Hernandez sembra essere finito nel mirino di un’altra squadra! Il terzino rossonero è felice al Milan e non lo ha mai negato, ma le cose nel calcio possono cambiare da un momento all’altro ed i tifosi rossoneri lo sanno molto bene.

Dopo un inizio di stagione non disputato ai livelli a cui ci aveva abituato negli ultimi due anni, Theo Hernandez adesso sembra essere tornato la freccia sulla fascia sinistra imprendibile per tutti gli avversari. Inoltre la fascia da capitano che sta indossando ultimamente lo ha responsabilizzato ancor di più. C’è la necessità di rinnovare il suo contratto, anche se non è in imminente scadenza, perché altre squadre iniziano a chiedere informazioni su di lui.

Maldini e Massara sanno di poter più ripetere gli errori (Se così possono essere definiti) fatti con Kessie e Donnarumma, il cui rinnovo è stato portato fino all’ultimo e poi non si è più portato a termine. Ci sono ancora speranze per il franco ivoriano, ma più passa il tempo e più queste diminuiscono. Per questo la dirigenza è già al lavoro per quanto riguarda proprio Theo Hernandez oltre Rafael Leao.

Leggi anche:

Milan, attento: in Spagna piace Theo Hernandez

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dai media spagnoli, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Theo Hernandez. A riportarlo è il giornalista sportivo Gerard Romero. Una notizia che, se confermata, avrebbe dell’incredibile. Il Barça sulla fascia sinistra ha già Jordi Alba, anche se non è più nel momento migliore della sua carriera: il tempo passa per tutti, è inevitabile.

🔄 (LEFT-BACK): At the club they like Theo Hernández a lot, Mateu Alemany likes José Gayà. • Barca were going to take Nicolás Tagliafico on loan but Napoli are offering more money. Via (🟢): @gerardromero through @ActualiteBarca pic.twitter.com/8u8Ra0H3Iw — Barça Buzz (@Barca_Buzz) January 18, 2022

Per questo i catalani stanno iniziando a programmare il futuro e ci sono già diversi nomi sul taccuino del direttore generale Matey Alemany. In tal senso, i tifosi rossoneri forse possono tirare un sospiro di sollievo in quanto Alemany, al momento, preferirebbe acquistare Jose Luis Gaya, laterale e capitano del Valencia. E’ lui al momento l’indiziato numero uno per approdare al Barcellona.

Questo però non cancella l’interessamento nei confronti di Theo Hernandez da parte degli spagnoli. Theo ha più volte dichiarato che al Milan sta benissimo e vuole continuare qui la sua carriera, ma le parole non bastano: c’è bisogno di un’accelerata importante per quanto riguarda il rinnovo di contratto, altrimenti sempre più squadre cominceranno ad affacciarsi.