Juve-Samp, gol bellissimo di Conti: non segnava da 4 anni – VIDEO

Grandissima rete realizzata da Andrea Conti, ex Milan che da pochi giorni è passato alla Sampdoria. L’ha segnata in Coppa contro la Juve

Si è chiuso questo martedì targato Coppa Italia. Dopo Lazio-Udinese che ha deciso l’avversaria del Milan ai quarti di finale (i biancocelesti), sono scese in campo anche le formazioni di Juventus e Sampdoria.

I bianconeri hanno dilagato contro i blucerchiati. 4-1 il risultato finale contro i liguri che da poco hanno esonerato l’allenatore D’Aversa e si apprestano ad assistere al ritorno in panchina di una vecchia conoscenza rossonera, vale a dire Marco Giampaolo. Brutti ricordi per i tifosi milanisti quando si parla di lui, ma con l’arrivo di Pioli le cose sono cambiate notevolmente e per fortuna in meglio.

Torniamo però al match tra Juventus e Sampdoria. Un’altra vecchia conoscenza del Milan, anche se molto, molto più recente, ha siglato una rete pazzesca all’Allianz Stadium! Stiamo parlando di Andrea Conti, che arrivò al Milan nel 2017 ma la sua avventura non è stata molto fortunata anche a causa di svariati problemi fisici che ne hanno impedito un rendimento costante. Dopo il prestito nella scorsa stagione al Parma, Conti aveva iniziato questo campionato con la maglia del diavolo ma da pochi giorni è passato definitivamente alla Sampdoria.

Rete meravigliosa di Conti: al volo di destro!

In un match dominato in lungo e in largo dalla Juventus, una spenta Sampdoria ha provato per un attimo a riaccendersi dopo il 2-0 bianconero. Lo ha fatto nella ripresa con Andrea Conti, che servito con un cross a tagliare dalla sinistra, ha stoppato il pallone per poi calciarlo con forza e precisione nell’angolino basso dove Perin nulla ha potuto fare. Un gol incredibile per qualità e potenza del gesto atletico.

Pensate, non segnava da quasi 4 anni, esattamente dal 13 maggio 2017! Era, guarda caso, una partita del Milan, anche se lui all’epoca indossava ancora la maglia dell’Atalanta. In quel match giocato alle 12.30 in casa della Dea, Deulofeu riuscì a rispondere al terzino italiano e la gara terminò con il risultato di 1-1.

Un premio personale meritato per Andrea, che si è sempre comportato da uomo nello spogliatoio milanista nonostante le mille difficoltà. Un gol che purtroppo però non è servito a molto, dato che subito dopo la Juventus di Allegri ha segnato nuovamente e poi ha dilagato. Poco importa però questo ai tifosi del Milan, che sicuramente sono rimasti contenti ed estasiati dal gol siglato da Conti. Ovviamente l’augurio che possiamo fargli è quello di ritrovare quella serenità che merita di avere, dopo anni in cui è stato tartassato dagli infortuni. In bocca al lupo Andrea, continua così!