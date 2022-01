Calciomercato Milan, colpo a zero in difesa | Conferme dalla Spagna

Il club rossonero cerca un difensore per l’immediato, ma guarda anche al futuro: c’è un profilo internazionale che attira molto.

Il Milan deve innegabilmente intervenire nel reparto arretrato per prendere un nuovo centrale. L’infortunio di Simon Kjaer prima e quello di Fikayo Tomori poi rendendo necessario l’arrivo di un rinforzo. Vero che l’inglese potrebbe già recuperare per il derby o almeno per la partita successiva, però il club si sta muovendo

Frederic Massara e Paolo Maldini hanno sempre spiegato che devono esserci le condizioni economiche per fare determinate operazioni in entrata. La società rossonera si è data la missione di effettuare solo affari sostenibili per il bilancio, i cui conti dovranno essere in pareggio nei prossimi anni. I tifosi sperano che in questo mercato di gennaio arrivi un buon difensore, utile per migliorare la retroguardia di Pioli e dare una mano alla lotta Champions/Scudetto.

Leggi anche:

Affare Christensen, difficile per il Milan: tanta concorrenza importante

Il Milan non guarda solo al calciomercato di gennaio per quanto riguarda la difesa. Deve ragionare anche in ottica estiva, dato che c’è il rischio concreto che Alessio Romagnoli lasci Milanello a parametro zero. Il suo contratto è in scadenza a fine giugno e per il momento la trattativa per il rinnovo non è decollata. Dopo l’incontro tra la dirigenza e Mino Raiola in sede, non ci sono stati sviluppi particolari. E andranno ben valutate anche le condizioni di Simon Kjaer, che va per i 33 anni e sarà reduce da un infortunio molto serio.

Il club rossonero tra gennaio e luglio-agosto si ritrova a dover fare qualcosa in difesa. Un nome che farebbe sicuramente al caso di Pioli è Andreas Christensen, 25enne danese che ha ottime qualità ed esperienza. Sarebbe un ottimo centrale da affiancare al titolarissimo Fikayo Tomori. Ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe partire a parametro zero, dato che i contatti con il Chelsea per il rinnovo non stanno portando a un accordo.

Dalla Spagna il portale Fichajes.net conferma che il Milan ha chiesto informazioni su Christensen. Ma lo stesso hanno fatto anche Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Atletico Madrid. Nelle ultime ore si sta parlando in maniera particolare dell’interesse dei Colchoneros. Diego Pablo Simeone vuole un nuovo difensore centrale di livello e l’ex Brondby piace moltissimo. Per il Milan molto complicato battere la concorrenza delle squadre citate.