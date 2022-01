Milan-Juventus, la programmazione tv e streaming: il match sarà in esclusiva

Milan-Juventus, domenica 23 gennaio il big match della 23.a giornata di Serie A alle 20.45 a San Siro. Una partita fondamentale per entrambe le squadre. Ecco dove vederla

Un anno dopo, Milan e Juventus si ritrovano a San Siro per un’altra super sfida di alta classifica. I rossoneri, reduci dalla deludente sconfitta con lo Spezia, non possono permettersi ulteriori passi falsi per non perdere terreno dall’Inter capolista e dalle inseguitrici. I bianconeri, in serie positiva in campionato da fine ottobre, con un altro risultato positivo rientrerebbero pienamente in corsa per la zona Champions, uno scenario quasi impronosticabile fino a qualche settimana fa.

Sono passati dodici mesi dall’ultimo confronto tra le due squadre alla Scala del calcio. Il 6 gennaio 2021, la Juventus di Pirlo si impose 1-3 al cospetto di un Milan in grande emergenza, situazione quest’ultima che si riproporrà anche domenica prossima con assenze importanti, tuttavia, anche per i bianconeri privi di Chiesa e Bonucci.

Passano gli anni ma Milan-Juventus conserva sempre il suo fascino, anzi l’ha recuperato ulteriormente dopo stagioni nelle quali, con i rossoneri non certo al livello attuale, la sfida era diventata appannaggio quasi esclusivo dei bianconeri, dominanti per una decade in Serie A con Conte e Allegri. Una partita che nessuno vorrà perdersi, compresi i tifosi delle altre squadre che guarderanno con interesse a San Siro con i risultati degli altri match già acquisiti.

Milan-Juventus: dove vedere il match

Milan-Juventus, alla stregua di quanto avvenuto all’andata disputata a dicembre, sarà nuovamente trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN tramite l’applicazione disponibile, in abbonamento, per i vari dispositivi abilitati alla visione (smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, console di gioco, decoder Tim Vision)

Non è prevista la diretta televisiva su Sky tranne che per coloro che opteranno per la scelta di vedere la partita in un locale pubblico (bar, ristorante, pub, albergo) dotato di un abbonamento businness con l’apposito canale dedicato alla visione delle partite esclusiva di Sky. Per gli abbonati domestici a satellite e fibra o per quelli di Now Tv, non ci sarà nessuna diretta con gli highlights disponibili dalla tarda serata.

Dopo la 23.a giornata, la Serie A osserverà un weekend di riposo nell’ultima settimana di gennaio. Si tornerà in campo tra il 5-6 febbraio con il Milan impegnato nel Derby contro l’Inter. Il programma con anticipi, posticipi e palinsesto tv e streaming della Serie A è ancora da definire, così come quello dei quarti di Coppa Italia che vedranno il Milan in campo contro la Lazio tra l’8 e il 9 febbraio.