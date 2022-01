MILANLIVE IN LIVE – Serra toglie 3 punti al Milan: ora difendiamo la Champions (e Calciomercato)

Nuovo appuntamento con MILANLIVE IN LIVE per parlare di Milan-Spezia e del clamoroso errore di Marco Serra che ha tolto la vittoria ai rossoneri

Il Milan perde con lo Spezia dopo un finale clamoroso deciso dall’arbitro Marco Serra. Nei minuti di recupero Messias mette dentro il gol del 2-1 e della vittoria, ma il direttore di gara interviene e fischia fallo su Rebic. I rossoneri, distrutti mentalmente da questo episodio, subiscono poi la rete del vantaggio dei liguri e quindi la sconfitta. Un errore, quello di Serra (dispiaciuto e rammaricato dopo il matchb), che rischia di falsare un intero campionato. Adesso l’Inter, che aveva pareggiato con l’Atalanta e con una partita in meno da giocare, ha la strada spianata verso lo Scudetto numero 20. L’ultima possibilità del Milan è vincere il derby, in programma il 6 febbraio al rientro dalla sosta; i rossoneri però non devono perdere punti contro la Juve, in programma domenica sera. Insomma, è un momento chiave della stagione. Ne parliamo nella nuova puntata di “MILANLIVE IN LIVE” con i soliti Pasquale La Ragione e Martin Sartorio.