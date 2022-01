Calciomercato Milan, tutto fatto per Pellegri: costi e dettagli dell’operazione

Accordo ormai trovato sull’asse Montecarlo-Milano-Torino. Il futuro di Pietro Pellegri è scritto e si concretizzerà tutto a breve.

Altra operazione in dirittura d’arrivo per il Milan in questa sessione di mercato di gennaio. Dopo la cessione ufficiale ed a titolo definitivo di Andrea Conti alla Sampdoria, il club rossonero sta risolvendo in queste ore la situazione di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001.

Il giocatore è arrivato al Milan in estate, in prestito dal Monaco con diritto di riscatto da esercitare nel corso della stagione attuale. Il rendimento di Pellegri finora è stato quasi invisibile, sia per la forte concorrenza nel reparto offensivo, sia per i numerosi problemi muscolari dell’ex genoano.

Il Milan ha comunque scelto di acquistarlo a titolo definitivo. L’idea è quella di non sprecare il suo talento e dunque ingaggiarlo dal Monaco il prima possibile, per poi decidere il da farsi sul suo futuro imminente.

Prima l’acquisto a titolo definitivo, poi il Torino

Come riferito dagli aggiornamenti del cronista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, il Milan ed il Monaco stanno definendo l’operazione Pellegri. In queste ore i rossoneri definiranno il suo acquisto definitivo. Si parla di una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro, un investimento avallato anche dalla proprietà Elliott Management che stravede per i giovani talenti.

Non appena Pellegri firmerà il suo contratto effettivo con il Milan, sarà subito girato in prestito alla sua prossima squadra. Ovvero il Torino: i granata hanno trovato da tempo l’accordo con il club rossonero e sono pronti ad accogliere il ventenne di Genova a titolo temporaneo.

Anche qui arrivano dettagli rilevanti. Accordo per il prestito di Pellegri per ben 18 mesi, ovvero una stagione e mezza. Il centravanti dovrebbe restare alla corte di Ivan Juric fino al giugno 2023, con l’obiettivo di rilanciarsi e rappresentare una risorsa per il Toro. Dopo di che il Milan valuterà gli eventuali progressi e capirà se Pellegri potrà essere utile in futuro.

⏳ Pietro #Pellegri to #Torino on loan for 18-months from #ACMilan is at the final stage. #Milan will anticipate the option to buy from #ASMonaco and will sign the striker on a permanent deal for €4,5M. #transfers https://t.co/eXfwxLcWvE — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 20, 2022

L’affare sull’asse Montecarlo-Milano-Torino si dovrebbe completare a breve. Tutte le parti in causa sono d’accordo sulla soluzione trovata, ovvero l’acquisto di Pellegri da parte del Milan e la ripartenza in prestito al Torino. Chissà che questa operazione possa agevolare i rossoneri in qualche futuro dialogo di mercato per i gioielli granta.