Milan, “Patto con Jorge Mendes”: scelto l’erede di Kessie!

Il noto esperto di mercato ha dato gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Interessanti le news sui rinnovi e sul centrocampista in orbita rossonera…

Il mese di gennaio sarà cruciale per chiarire le posizioni nella rosa rossonera di diversi giocatori. Paolo Maldini e Frederic Massara non sono concentrati soltanto sull’acquisto del nuovo difensore centrale. I rinnovi di contratto di alcuni rossoneri si trovano in cima alla lista delle faccende da risolvere quanto prima.

Ormai è risaputo che la dirigenza milanista sta lavorando con forza ai prolungamenti di Theo Hernandez, Ismael Bennacer e Rafael Leao. Se con i primi due i dialoghi sono già belli che avviati, pare che manchi ancora qualche tassello per il portoghese. Il Milan ha comunque fiducia di riuscire a chiudere con tutti e tre per il rinnovo.

Stesso discorso non vale per i due rossoneri ormai prossimi alla scadenza, ovvero Franck Kessie e Alessio Romagnoli. Per l’ivoriano, attualmente impegnato in Coppa d’Africa, pare ci siano davvero poche possibilità di permanenza. Oggi, direttamente dall’Inghilterra, è arrivata la notizia bomba sull’interesse immediato del Tottenham. Antonio Conte vorrebbe Franck tra gli Spurs entro fine gennaio.

Ragionandoci, sarebbe meglio cedere Kessie adesso e provare a guadagnarci un buon gruzzolo, che perderlo a zero in estate. Ma se così fosse, il Milan dovrebbe trovare quanto prima un sostituto all’ivoriano. Probabilmente, Maldini e Massara non sono pronti ad una tale separazione. Certamente, i due dirigenti sono alla caccia di un nuovo mediano ma da ingaggiare a giugno, quando le trattative avranno maggiore margine di riuscita.

Il Milan, a detta del noto giornalista, ha già in mente il perfetto sostituto del Presidente. E attenzione, perchè pare che i dialoghi siano già ben avviati.

Jorge Mendes, dialoghi per il rinnovo di Leao e non solo…

Carlo Laudisa, direttamente dal canale Instagram di Carlo Pellegatti, ha fatto il punto sul rinnovo di Rafael Leao. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport ha tirato fuori un retroscena clamoroso collegato al portoghese. Difatti, Jorge Mendes, oltre ad essere il procuratore di Rafa è anche l’agente del centrocampista con il quale il Milan sembra sia vicinissimo all’accordo.

Laudisa parla addirittura di “patto”. Le sue parole: