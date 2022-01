Milan, super colpo a sorpresa last-minute? “Stanno parlando…”

L’indiscrezione lanciata da Sky Sport lascia pensare che sia ancora viva la speranza di vedere il difensore vestire la maglia rossonera

Il Milan è costantemente alla ricerca di un difensore in grado di sostituire Kjaer e Tomori, entrambi infortunati anche se per periodi diversi. Il danese infatti, come risaputo, ha già terminato la sua stagione calcistica, mentre Fik è al lavoro per rientrare quanto prima.

Di sicuro entrambi non ci saranno contro la Juventus, e non ci sarà con i bianconeri nemmeno il nuovo difensore richiesto dai tifosi. La dirigenza, anche dopo l’infortunio accorso a Tomori, è stata chiara ed interverrà solo in caso di una buona offerta sul mercato. Da qualche giorno sembra essersi raffreddata la pista che porta a Gleison Bremer, centrale del Torino. Maldini e Massara non possono permettersi, in questo momento, di spendere cifre folli.

Ancora vivo l’interesse per Abdou Diallo, che secondo Gianluca Di Marzio rappresenta l’operazione più “fattibile” in questo momento. Ma è stato lo stesso Di Marzio a parlare, durante il corso delle recenti puntate serali di “Calciomercato – L’Originale”, dello spiraglio rimasto aperto anche per Sven Botman. Nonostante la richiesta altissima del Lille, secondo il giornalista esperto in calciomercato questa è una pista ancora valida per il Milan. Una tesi rafforzata dalle parole di un altro giornalista, sempre di Sky Sport.

Leggi anche:

Botman, si può fare: scavalcate le dirigenze!

A parlare oggi è stato Alessandro Sugoni a Sky Sport. Ha parlato della possibilità ancora viva di vedere Botman vestire la maglia rossonera già in questa sessione di mercato invernale. Ricorderete le parole del presidente del Lille rilasciate solo qualche giorno fa, che sembra aver chiuso ogni porta alle società che avevano messo nel mirino il forte difensore olandese.

Ma secondo Sugoni, le cose sarebbero ultimamente cambiate. In questo momento non sono più le due dirigenze, di Milan e di Lille, ad avere contatti, bensì la parola sarebbe passata addirittura alle proprietà dei club! Cosa vuol dire questo? Che sarebbe entrato in gioco direttamente Elliott, che ha buoni rapporti con il presidente del Lille.

Si sta cercando, sempre da quanto raccontato da Sugoni, una modalità che accontenti entrambe le parti in causa. Ovviamente è una situazione davvero complicata e non sarà facile trovare una situazione, ma a quanto pare il Milan non molla perché intravede in Botman il profilo ideale in questo preciso momento della stagione e, ovviamente, per il prossimo futuro.